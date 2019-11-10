В Болгарии археологи обнаружили медный сосуд с человеческим лицом





Они исследовали древнее захоронение в юго-восточной части Болгарии, где в итоге нашли уникальные артефакты. Главной находкой стал медный сосуд возрастом около 1,8 тысячи лет. Он выполнен в виде человеческой головы с лицом, где также заметна небольшая борода. Эксперты заметили, что нос человека, с которого делали сосуд, был искривлен. Это указывает на то, что он при жизни мог увлекаться единоборством. На голове древнего жителя имелась шапка из шкуры животного, вероятно, леопарда или пантеры. Историки заметили, что аксессуар напоминает Немейского льва, которого, согласно мифам, победил Геракл.Подобные сосуды использовали римляне для хранения благовоний. В найденной могиле также обнаружились специальные скребки для очищения кожи от грязи и пота, которыми пользовались атлеты того времени.