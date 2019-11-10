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Ровер NASA сфотографировал бесплодные скалы Марса

Единственный рабочий ровер NASA на Марсе продолжает путешествие через кратер Гейл, который когда-то имел воду. Curiosity также сфотографировал бесплодные скалы планеты, после чего кадры были опубликованы в Сети.

Ровер Curiosity в настоящее время исследует территорию небесного тела в одиночку на расстоянии в 250 миллионов км от Земли. На прошлой неделе маленький механический исследователь NASA отправил новые изображения скалистой поверхности. На черно-белых фотографиях видно, насколько пустынна Красная планета. Марсоход запечатлел невероятный вид на кратер Гейл с наклонным краем формации, видимым на расстоянии. Этому огромному сухому озеру, как полагают ученые, более 3,5 миллиардов лет. Объект простирается на 158 км в диаметре, на протяжении которых аппарат охотится за признаками воды и жизни, которые могли когда-то там существовать. В конце концов он переместится за край кратера и сфотографирует то, что находится на другой стороне.

Curiosity прошел более 21 км с тех пор как приземлился на Марсе в августе 2012 года. Сейчас он находится возле крутого склона, называемого Центральным Бьюттом. Ровер исследует местность, чтобы изучить слои осадочных пород, которые содержат подсказки о далеком прошлом планеты. Ученые считают, что кратер когда-то вмещал в себе озера и реки с жидкой водой более 3 миллиардов лет тому назад. Это делает его идеальным местом для поиска древних микроорганизмов. Напоминаем, что планетоход Opportunity был официально объявлен сломанным в феврале, что делает Curiosity единственным аппаратом на Красной планете до посадки нового ровера от NASA в 2021 году.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:47

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