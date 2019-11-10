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Назван ТОП-3 лучших бюджетных иномарок до 1 млн рублей

Эксперты составили ТОП-3 лучших бюджетных иномарок, представленных на рынке России. В рейтинге оказались недорогие модели гольф-класса, чья стоимость составляет до 1 млн рублей, все они имеют большой выбор комплектаций.
Назван ТОП-3 лучших бюджетных иномарок до 1 млн рублей

Открывает ТОП-3 Volkswagen Polo. Российская версия этой модели значительно отличается от европейской, но это идет ей исключительно на пользу. Из-за упрощенной конструкции и ходовой части автомобиль лучше переносит российские дороги и погоду. Покупателям предлагают на выбор 2 двигателя: 1,6- и 1,4-литровый. Первый имеет 90 или 110 «лошадок», а второй – 125. Можно выбрать между 5-ступенчатой «механикой», а также 6- и 7-диапазонным «автоматом».

Следующее место в ТОП-3 эксперты присудили Renault Logan. Недавно модель перенесла рестайлинг и теперь выглядит очень современно. При этом автомобиль сохранил свою надежность, крепкую ходовую часть и легкость в ремонте. Покупателям предлагают на выбор 1,6-литровый двигатель мощностью от 82 до 113 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом».

Возглавляет рейтинг лучших бюджетных иномарок до 1 млн рублей Kia Rio. Этот седан сразу после выхода стал хитом продаж. Модель имеет стильный дизайн, комфортный салон и высокую надежность. Под капотом может скрываться двигатель мощностью 100 и 123 лошадиных сил. Коробка с 6 скоростями может быть, как автоматической, так и механической.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:38

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