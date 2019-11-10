Названы пять ошибок водителей, приводящих к вылету шипов из зимних шин





Водители, впервые купившие зимние шины, очень часто допускают ошибки, приводящие к их быстрой порче. Первая из них – длительная пробуксовка на старте. Данная ситуация приводит к потере и деформации шипов, а также остальной части резины. Именно поэтому на таких покрышках лучше стартовать плавно. Следующая ошибка заключается в парковке на асфальте. Лучше всего выбирать место, где есть снег, ведь поворот колес перед стартом приведет к тому, что часть шипов останется на дороге.Еще одна ошибка при использовании зимней резины состоит в неправильном давлении в колесах. Его чрезмерные показатели повышают воздействие на шипы и приводят к негативным последствиям. Именно поэтому за ним нужно следить. Следующий совет заключается в правильной балансировке колес. Неравномерное распределение сцепления и веса приводит к повреждению части шипов, их деформации и выпадению. Последней ошибкой, отмеченной экспертами, является перегрев резины. Зимние покрышки не предназначены для высоких температур, поэтому при них они теряют свои начальные свойства. Именно поэтому их не стоит использовать в летнее время. Все эти советы позволят продлить срок службы резины.