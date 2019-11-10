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Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее долететь до Марса

Ученые считают, что полет на Марс может длиться 9 месяцев, а пока NASA разрабатывает план доставки астронавтов, состоящий из нескольких пунктов. Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее колонизировать планету.

Космонавты, которые отправятся в длительное путешествие, будут вынуждены решать все проблемы с негативными изменениями в организме вне Земли. Это касается любых заболеваний, включая хронические формы. Кроме того, стоит учитывать психологический настрой людей, которые длительное время находятся в ограниченном пространстве.

После завершения полета они не смогут снять скафандры, потому что температура на поверхности Марса изменяется несколько раз в день. В воздухе много углекислого газа, не пригодного для дыхания, а потому ученые считают, что комическое путешествие на планету можно назвать подвигом.

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Наука / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:44

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