Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее долететь до Марса





Космонавты, которые отправятся в длительное путешествие, будут вынуждены решать все проблемы с негативными изменениями в организме вне Земли. Это касается любых заболеваний, включая хронические формы. Кроме того, стоит учитывать психологический настрой людей, которые длительное время находятся в ограниченном пространстве.После завершения полета они не смогут снять скафандры, потому что температура на поверхности Марса изменяется несколько раз в день. В воздухе много углекислого газа, не пригодного для дыхания, а потому ученые считают, что комическое путешествие на планету можно назвать подвигом.