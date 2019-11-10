Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее долететь до Марса
Ученые считают, что полет на Марс может длиться 9 месяцев, а пока NASA разрабатывает план доставки астронавтов, состоящий из нескольких пунктов. Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее колонизировать планету.
Космонавты, которые отправятся в длительное путешествие, будут вынуждены решать все проблемы с негативными изменениями в организме вне Земли. Это касается любых заболеваний, включая хронические формы. Кроме того, стоит учитывать психологический настрой людей, которые длительное время находятся в ограниченном пространстве.
После завершения полета они не смогут снять скафандры, потому что температура на поверхности Марса изменяется несколько раз в день. В воздухе много углекислого газа, не пригодного для дыхания, а потому ученые считают, что комическое путешествие на планету можно назвать подвигом.
Космонавты, которые отправятся в длительное путешествие, будут вынуждены решать все проблемы с негативными изменениями в организме вне Земли. Это касается любых заболеваний, включая хронические формы. Кроме того, стоит учитывать психологический настрой людей, которые длительное время находятся в ограниченном пространстве.
После завершения полета они не смогут снять скафандры, потому что температура на поверхности Марса изменяется несколько раз в день. В воздухе много углекислого газа, не пригодного для дыхания, а потому ученые считают, что комическое путешествие на планету можно назвать подвигом.