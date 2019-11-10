Samsung работает над недорогим 5G-смартфоном Galaxy A71





На данный момент стоимость любого смартфона марки Samsung с поддержкой 5G составляет более 700 долларов. Однако в будущем ситуация может немного измениться, поскольку 5G-смартфон Galaxy A71 должен получить более скромный ценник – около 500 долларов. Каких-то официальных технических спецификаций у грядущей новинки пока нет, однако эксперты уже приписали ей фирменный «самсунговский» SoC Exynos 980 со встроенным модемом 5G, позволяющим передавать данные «по воздуху» с впечатляющей скоростью до 2,55 гигабит в секунду. Сам чип построен на базе двух высокопроизводительных ядер ARM Cortex-A77 и шести более скромных но энергоэффективных ARM Cortex-A55. В качестве встроенного графического процессора здесь используется Mali-G76 MP5. В такой компоновке платформа подарит устройству поддержку Wi-Fi стандарта 802.11ax.Существует вероятность того, что покупателям Galaxy A71 из коробки будет доступен с актуальной версией Android 10. Вероятнее всего, официальный анонс смартфона должен состояться уже в начале 2020 года.