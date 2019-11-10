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Ученые: Секрет долголетия кроется в увеличении интервала между приемами пищи

Ученый Гвидо Крёмер рассказал секрет долголетия. Он сообщил, что тайна долгой жизни кроется в увеличении интервала между приемами пищи.

Биолог Гвидо Крёмер считает, что чревоугодие тормозит аутофагию – антивозрастной механизм, защищающий цельность клеток Он восстанавливает дефекты, может замедлять процесс старения, а также помогает человеку сохранить отличное здоровье в любом возрасте. Поэтому специалист рекомендует увеличивать интервал между едой.

Также необходимо обратить внимание на процессы, которые ускоряют аутофагию, а это включает физические нагрузки не меньше 30 минут в день, добавление овощей, фруктов, рыбы в рацион. Гвидо Крёмер ранее исследовал организмы и узнал о защитном эффекте ограничения калорийности.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 06:00

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