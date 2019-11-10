Врачи рассказали, чем грозит употребление бутербродов с вареньем





Белый хлеб с вареньем – это двойная доза быстрых углеводов, что может спровоцировать резкое повышение уровня сахара в крови. Медики подметили, что частый перекус таким лакомством может стать причиной развития сахарного диабета второго типа, ожирения и воспаления желудочно-кишечного тракта.Самым вредным сочетанием стала пицца с газированным напитком. Сахар из газировки замедляет работу желудка. И это при том, что организму требуется потратить много сил на переваривание транс-жиров, углеводов и белков в подобном сочетании продуктов.Какао с добавлением горячего молока уже стало классическим рецептом. Доктора считают, что целесообразнее заменить его водой. В состав напитка входит большое количество кислоты, которая мешает усвоению кальция, тем самым нейтрализуя полезные свойства молока. Совокупность таких компонентов повышает риск обострения болезни для людей с камнями в почках, так как молочный жир начинает больше всасывать из какао оксалаты, являющиеся основной причиной этого тяжелого заболевания.Отруби с молоком тоже сводят на нет полезные свойства друг друга и замедляют переваривание еды. Также вредно употребление курицы и печени одновременно. Цинк и витамин В9 не позволяют еде усваиваться, тем самым замедляя процесс пищеварения.