АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Врачи рассказали, чем грозит употребление бутербродов с вареньем

Любимые сочетания продуктов из детства, такие как какао с молоком, батон с вареньем, пицца и газировка, могут привезти к губительным для здоровья последствиям. Врачи рассказали какие именно проблемы могут возникнуть от частого использования таких сочетаний в еде.

Белый хлеб с вареньем – это двойная доза быстрых углеводов, что может спровоцировать резкое повышение уровня сахара в крови. Медики подметили, что частый перекус таким лакомством может стать причиной развития сахарного диабета второго типа, ожирения и воспаления желудочно-кишечного тракта.

Самым вредным сочетанием стала пицца с газированным напитком. Сахар из газировки замедляет работу желудка. И это при том, что организму требуется потратить много сил на переваривание транс-жиров, углеводов и белков в подобном сочетании продуктов.

Какао с добавлением горячего молока уже стало классическим рецептом. Доктора считают, что целесообразнее заменить его водой. В состав напитка входит большое количество кислоты, которая мешает усвоению кальция, тем самым нейтрализуя полезные свойства молока. Совокупность таких компонентов повышает риск обострения болезни для людей с камнями в почках, так как молочный жир начинает больше всасывать из какао оксалаты, являющиеся основной причиной этого тяжелого заболевания.

Отруби с молоком тоже сводят на нет полезные свойства друг друга и замедляют переваривание еды. Также вредно употребление курицы и печени одновременно. Цинк и витамин В9 не позволяют еде усваиваться, тем самым замедляя процесс пищеварения.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Глянько Екатерина Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи рассказали, чем грозит употребление бутербродов с…
Ученые: Жизненные трудности снижают IQ и ухудшают работу…
«Русский Prado» оснастят совершенно новым…
Концерны FCA и PSA после слияния сохранят 13 автомобильных…
В Лас-Вегасе дебютировал уникальный спорткар Toyota GR Supra HyperBoost…
YouTube сменил дизайн главной страницы веб-версии для настольных…
Стартовали российские продажи смартфонов Honor 9X с тройной камерой или…
Профессор из Манчестера заявил о существовании фей и даже предъявил…
Новый седан BMW 2-Series Gran Coupe поступил в серийное…
Ученые рассказали, чем грозит употребление заменителей…
В небе над Филадельфией заметили «пылающую…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина показала поклонникам 4 поколения семьи на…
«Ты человек с большой буквы»: Анастасия Тарасова написала пост в поддержку мужа после…
Александр Незлобин и Сергей Светлаков находились на съемках шоу Владимира Зеленского «Лига…
«С мужем все не очень хорошо»: Ксения Собчак заговорила о проблемах Яны…
Венсан Кассель рассказал жене Тине Кунаки о своей любви на русском…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова опровергла слухи о романе с блогером Давидом…
У ведущей "Дом-2" Ксении Бородиной нашёлся двойник в…
Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская решила попросить прощения у Александры Черно за то, что не поддержала ее в конкурсе "Человек…
Сергей Лазарев рассказал, что его сын и дочь «уже тянутся к…
Ольга Бузова: «Какой бы мужчина рядом не появился – сразу…
Нюша похвасталась фигурой в откровенном…
Обиженный на таксиста челябинец проколол колеса 80…
Светлана Хоркина сильно похудела после…
Звезда "Дом-2" Таня Мусульбес плачет из-за проблем на…
В России создали уличные фонари, способные заряжать гаджеты и раздавать…
Телеведущую "Дом-2" Юлию Ефременкову госпитализировали на…
Канделаки прогулялась по Тбилиси с возмужавшим сыном Леонтием…
NASA представило свой первый полностью электрический…
Фанаты Билана высмеяли танцы Дарьи Клюкиной на концерте…
В Сети показали так и не вышедшее в серию купе ЗАЗ…
Дочь Иосифа Пригожина скинула 20 килограммов после…
Коллекция редких спорткаров 20 лет пылилась в заброшенном…
Названы самые красивые автомобили в мире с точки зрения "золотого…
Ученые нашли объяснение возникновению конфликтов…
Анастасия Волочкова помолодела на 20 лет после внезапной смены…
Назван среднегодовой пробег автомобилей разных марок в…
Мать Юлии Михальчик не боялась тесного общения дочери с…
В Сети набирает популярность видео с котом в ванне, который во время приема душа говорит…
В Уганде голодные шимпанзе похищают и едят человеческих…
Просмотреть все новости