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«Русский Prado» оснастят совершенно новым двигателем

Новый отечественный внедорожник, получивший оригинальное название «Русский Prado», как сообщают источники, оснастят принципиально новым двигателем российской разработки. По некоторым данным, эта силовая установка будет специально разработана для новинки специалистами «ЗМЗ».
«Русский Prado» оснастят совершенно новым двигателем

Уже в 2020 году на рынке должен появиться совершенно новый отечественный внедорожник «Русский Prado», который по большому счету представляет собой глубоко переработанный УАЗ «Патриот». В основу будущей машины будет положено шасси класса Toyota Land Cruiser Prado, а ее предварительная стоимость составит порядка полутора миллионов рублей. Сейчас работы по созданию автомобиля ведутся специалистами Центра компьютерного инжиниринга при СПбПУ им. Петра Великого.

Каких-то реальных технических подробностей о грядущем дебютанте пока нет, но, как рассказал официальный поставщик УАЗ, эта модель получит 2,2-литровый двигатель от Ford Sollers, мощность которого в различных комплектациях составит 100-136 лошадиных сил. Кроме всего прочего, автомобиль также планируют оснастить атмосферным двигателем от «ЗМЗ» - это знакомый многим 2,5-литровый «атмосферник» с мощностью 123 л.с. Не исключено и появление в «Русском Prado» совершенно новой установки в виде турбированного 150-сильного 2,3-литрового агрегата и его формированной до 170 л.с. версии.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:00

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