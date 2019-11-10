В Лас-Вегасе дебютировал уникальный спорткар Toyota GR Supra HyperBoost Edition
В рамках проходящего в Лас-Вегасе автошоу SEMA был представлен уникальный спорткар Toyota GR Supra HyperBoost Edition. В числе основных особенностей этого автомобиля эксперты называют полностью карбоновый кузов, уникальный двигатель, а также оригинальные аэродинамические обвесы.
Для создания этого автомобиля руководство японской марки Toyota обратилось за помощью к аналитику популярных в США гонок NASCAR Ратледжу Вуду, которого попросили разработать специальную версию модели Supra для показа в рамках SEMA Show. Результатом стала Toyota GR Supra HyperBoost Edition с двигателем мощностью 750 л.с. и невероятно легким и практичным кузовом, все панели которого изготовлены из углеродного волокна. Всего в составе футуристичного карбонового обвеса этого спорткара два десятка элементов, благодаря которым кузов машины значительно прибавил в габаритах, особенно в ширину. Кроме того, люк горловины топливного бака отныне расположен горизонтально.
Как говорится в официальном пресс-релизе компании, этот обвес проектировался таким образом, чтобы его можно было легко установить на любую Toyota Supra без каких-либо дополнительных доработок кузова. При этом, на карбон здесь заменили даже металлическую крышу. Все изменения в угоду одной цели – радикального снижения веса.
Сердцем этой спецверсии машины стал 3.0-литровый турбированный V6 мощностью 750 л.с.
Для создания этого автомобиля руководство японской марки Toyota обратилось за помощью к аналитику популярных в США гонок NASCAR Ратледжу Вуду, которого попросили разработать специальную версию модели Supra для показа в рамках SEMA Show. Результатом стала Toyota GR Supra HyperBoost Edition с двигателем мощностью 750 л.с. и невероятно легким и практичным кузовом, все панели которого изготовлены из углеродного волокна. Всего в составе футуристичного карбонового обвеса этого спорткара два десятка элементов, благодаря которым кузов машины значительно прибавил в габаритах, особенно в ширину. Кроме того, люк горловины топливного бака отныне расположен горизонтально.
Как говорится в официальном пресс-релизе компании, этот обвес проектировался таким образом, чтобы его можно было легко установить на любую Toyota Supra без каких-либо дополнительных доработок кузова. При этом, на карбон здесь заменили даже металлическую крышу. Все изменения в угоду одной цели – радикального снижения веса.
Сердцем этой спецверсии машины стал 3.0-литровый турбированный V6 мощностью 750 л.с.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 01:00