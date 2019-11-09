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NASA представило свой первый полностью электрический самолет

Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA показали свой первый полностью электрический самолет. Экспериментальное воздушное судно получило название X-57 Maxwell и должно отправиться в тестовый полет уже в следующем году.
NASA представило свой первый полностью электрический самолет

Сообщается, что над этим проектом инженеры агентства работали последние четыре года. Теперь же его решили показать широкой публике, организовав презентацию на базе летно-исследовательского центра имени Армстронга. Как отмечают создатели, X-57 Maxwell, который также называют X-plane, стал первым полностью электрическим самолетом специалистов NASA, прежде занимавшихся созданием космической техники. Данное воздушное судно разработано на базе самолета Tecnam P2006T, с которого были демонтированы традиционные ДВС для их замены на электродвигатели. По данным агентства «Рейтер», первый испытательный полет новой машины состоится менее чем через год.

Примечательно, что решение публично продемонстрировать эту разработку было принято руководством агентства после того, как была доработана первоначальная версия с добавлением сразу 14-ти винтовых двигателей, питание 12-ти из которых обеспечивается бортовыми аккумуляторными батареями. В будущем, как отмечают в NASA, данный самолет можно будет использовать лишь для непродолжительных полетов с небольшим количеством пассажиров.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:21

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