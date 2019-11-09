Ученые нашли объяснение возникновению конфликтов поколений





Американские ученые Нейл Хоув, являющийся экспертом в области экономики и демографии, и историк Вильям Штраус описали в своей книге «Теория поколений» несколько принципов, которые помогут понять причины, по которым испокон веков возникает конфликт между родителями и их детьми. Как это объясняют специалисты, основным камнем преткновения в этом вопросе является система ценностей и метаморфозы, которые происходят с ней раз в примерно 20 лет. Список приоритетов, состоящий из таких пунктов, как работа, семья, самореализация, материальное благополучие и свобода, при этом не меняясь по содержанию, претерпевает внутреннюю перестановку. При этом закладываются подобные установки в возрасте 7-14 лет не только родителями, но и другими социальными институтами, на которые влияет политическая, экономическая и культурная ситуация в стране.Ученые определили, в каком возрасте у ребенка закладывается базис, в последующем формирующий его мировоззрение и черты, которыми он будет отличаться от прошлого поколения, заметив необычную закономерность. Как оказалось, каждые 80 лет цикл замыкается, а система ценностных приоритетов повторяется. Таким образом, основные приоритеты эпохи 1922-1942 годов, должны быть выражены и во взглядах поколения Z. Поэтому есть все шансы, что современная молодежь наряду с возросшей скоростью восприятия информации получит также умение уважать порядок, соблюдать правила, быть экономными, терпимыми и жертвенными.