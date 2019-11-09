Названы симптомы, которые помогут обнаружить ревматизм





Один из самых явных симптомов ревматизма, который может вызвать ревматоидный артрит – усталость. На первых этапах это заболевание сопровождается неспецифическими симптомами, например, нарастающим чувством усталости. Сюда же можно отнести анорексию, вызванную потерей аппетита и характеризующуюся потерей веса. Повышенная потливость при скачках температуры – еще один признак развития ревматизма. Рассказать о наличии этой болезни может утренняя скованность, опухлость суставов, ограничение в движениях. Свидетельствовать о наличии проблем могут покраснения в области суставов, которые всегда являются признаками начавшихся в них воспалительных процессов.А вот в числе наиболее типичных признаков ревматоидного артрита медики считают симметрическое распределение. Проще говоря, при наличии данного недуга воспалительные процессы протекают симметрично и проявляются в суставах по обе стороны тела. Наиболее тревожным симптомом можно считать деформацию суставов, которая проявляется уже при запущенных формах ревматизма.