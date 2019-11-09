Медики назвали первые симптомы и причины развития подагры





Пациенты, имеющие повышенный уровень солей мочевой кислоты в суставах, часто жалуются на болевые ощущения, испытывают сложности с мочеиспусканием, имеют камни в почках, а также у них нестабильный пульс. Причиной развития подагры часто становятся диабет, гипертония, анемия, ожирение, но еще заболевание может передаваться по наследственности.Человек находится в группе риска, если чрезмерно увлекается мясом, морепродуктами и напитками с фруктозой. Медики добавили в список пиво, хронические заболевания, постоянный прием некоторых лекарств, но еще подагра может возникнуть после травмы или операции. У женщин заболевание развивается из-за наступления менопаузы, а также поражает мужчин в возрасте 30- 50 лет.