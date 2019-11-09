Операционную систему Windows 10 запустили на калькуляторе

Один из пользователей опубликовал в сети микроблогов Twitter фото с доказательствами того, что ему удалось запустить операционную систему от Microsoft на калькуляторе. Разумеется, речь идет не совсем о простом калькуляторе, а об одой из передовых моделей HP Prime Graphing Calculator. Этот графический калькулятор имеет дисплей с разрешением 240р и даже оснащается 256 мегабайтами оперативной памяти. Судя по ранним публикациям автора этой идеи на его страничке, установка Windows 10 на столь скромное устройство стоила ему немалых усилий.В обозримом будущем он также обещает более подробно рассказать об особенностях уникального проекта, а также поэтапно описать процесс реализации задумки. Наконец, в ближайшие дни система будет тестироваться в столь оригинальной связке и проверяться на работоспособность.