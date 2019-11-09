Операционную систему Windows 10 запустили на калькуляторе
Пока в рядах пользователей разворачиваются споры о том, целесообразно ли устанавливать самую свежую версию операционной системы Windows 10 на старые ноутбуки и десктопные ПК, энтузиасты продолжают экспериментировать со сферами применения этой платформы. Недавно им удалось запустить ее на калькуляторе.
Один из пользователей опубликовал в сети микроблогов Twitter фото с доказательствами того, что ему удалось запустить операционную систему от Microsoft на калькуляторе. Разумеется, речь идет не совсем о простом калькуляторе, а об одой из передовых моделей HP Prime Graphing Calculator. Этот графический калькулятор имеет дисплей с разрешением 240р и даже оснащается 256 мегабайтами оперативной памяти. Судя по ранним публикациям автора этой идеи на его страничке, установка Windows 10 на столь скромное устройство стоила ему немалых усилий.
В обозримом будущем он также обещает более подробно рассказать об особенностях уникального проекта, а также поэтапно описать процесс реализации задумки. Наконец, в ближайшие дни система будет тестироваться в столь оригинальной связке и проверяться на работоспособность.
Один из пользователей опубликовал в сети микроблогов Twitter фото с доказательствами того, что ему удалось запустить операционную систему от Microsoft на калькуляторе. Разумеется, речь идет не совсем о простом калькуляторе, а об одой из передовых моделей HP Prime Graphing Calculator. Этот графический калькулятор имеет дисплей с разрешением 240р и даже оснащается 256 мегабайтами оперативной памяти. Судя по ранним публикациям автора этой идеи на его страничке, установка Windows 10 на столь скромное устройство стоила ему немалых усилий.
В обозримом будущем он также обещает более подробно рассказать об особенностях уникального проекта, а также поэтапно описать процесс реализации задумки. Наконец, в ближайшие дни система будет тестироваться в столь оригинальной связке и проверяться на работоспособность.
Better pic.twitter.com/inamJSGDZD— Sunshine Biscuit at scale (@imbushuo) 8 ноября 2019 г.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:06