АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Уфолог Скотт Уоринг обнаружил флот НЛО над поверхностью океана

Известный тайваньский уфолог во время просмотра записей камер NASA на МКС сделал новое открытие. Скотт Уоринг обнаружил флот НЛО над поверхностью океана.
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил флот НЛО над поверхностью океана

Исследователь паранормальных и необъяснимых явлений рассматривая увеличенные изображения обнаружил три объекта внушительных размеров, находящихся на околоземной орбите. «Летающие тарелки», диаметром до 2 миль, «зависли» над океаном, готовясь к погружению в его воды, либо уже покидая планету.

По мнению Уоринга, то, что флот НЛО стал видимым для фотокамер, при этом оставаясь незаметным для наземных радаров, можно объяснить наличием воды на корпусах инопланетных кораблей. Таким образом уфолог склоняется к мысли, что объекты покидали место, которое является их постоянной исследовательской базой, и именно поэтому представители высокоразвитых цивилизаций не слишком беспокоились о том, что их могут заметить жители Земли.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певец Шура: «Возьму в жены такую, как Ксения…
Врач-диетолог рассказала о вреде чайного гриба для…
Операционную систему Windows 10 запустили на…
Электробайк Lark Streamliner планирует поставить рекорд скорости среди…
Анфиса Чехова в нижнем белье сравнила жизнь с…
Похудевшая Екатерина Скулкина показала фигуру в сексуальном кружевном…
Детский продюсер Екатерина Волкова подвергла критике откровенный наряд Бузовой на шоу в…
ASRock представила новые видеокарты Radeon RX 5700 Phantom…
Роза Сябитова: «Детей необходимо приучать к откровенным беседам с…
Диетологи рассказали о вреде и пользе мандаринов для организма…
Мария Порошина затмила лишившуюся роли в спектакле «Пришел мужчина к женщине» Анастасию…
Китайская FAW планирует вытеснить Rolls-Royce с…
Названы 5 подержанных авто, которые не стоит покупать ни при каких…
«Чувствую уходящее время»: Станислав Садальский пожаловался на отсутствие…
Дмитрий Дмитренко поздравил Ольгу Рапунцель со второй…
В программе "Привет Андрей" Джанлука Вакки вызвал на танцевальный баттл Олега…
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил флот НЛО над поверхностью…
Психологи рассказали, как имя влияет на характер и судьбу…
Олег Газманов поздравил Александру Пахмутову с…
Впервые в истории российского кинематографа 6 фильмов стали претендентами на премию «Золотой…
Эксперты рассказали, как "отучить" автомобиль бить…
Алла Пугачева продемонстрировала "дружную семейку юных…
В Сети показали, как может выглядеть iOS…
Суд отказался разводить Лолиту Милявскую с молодым…
Участники "Дом-2" Рома Макеев и Алена Рапунцель серезно задумались о…
Ученые назвали 8 веских причин завести…
«Слеза прошибает»: Певец Шура очень волнуется за Анастасию…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева назвала мужа Лолиты Милявской…
Александра Пахмутова отмечает 90-летний…
Адвокат Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак готов помочь актрисе погасить…
Ученые NASA: Динозавры жили на другой стороне…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина 10 лет не общается с двоюродным братом из-за…
В Европе обнаружили подводный Стоунхендж возрастом 5500…
Отец Игоря Сорина Владимир Райберг женился на молодой поклоннице спустя год после смерти…
Саша Савельева рассказала о своих страхах на последних сроках…
«Пацаны таким не занимаются»: Старшие сыновья Яны Рудковской отказались от участия в…
Интриги на шоу «Голос»: Валерий Меладзе «обвинил» Полину Гагарину в…
Психолог Анна Литвинчук рассказала, как правильно делать мужчинам…
«Чтобы не тосковал»: Ален Делон завещал усыпить своего домашнего…
Юлия Савичева три раза расставалась с возлюбленным Александром Аршиновым до…
Просмотреть все новости