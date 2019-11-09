Уфолог Скотт Уоринг обнаружил флот НЛО над поверхностью океана





Исследователь паранормальных и необъяснимых явлений рассматривая увеличенные изображения обнаружил три объекта внушительных размеров, находящихся на околоземной орбите. «Летающие тарелки», диаметром до 2 миль, «зависли» над океаном, готовясь к погружению в его воды, либо уже покидая планету.По мнению Уоринга, то, что флот НЛО стал видимым для фотокамер, при этом оставаясь незаметным для наземных радаров, можно объяснить наличием воды на корпусах инопланетных кораблей. Таким образом уфолог склоняется к мысли, что объекты покидали место, которое является их постоянной исследовательской базой, и именно поэтому представители высокоразвитых цивилизаций не слишком беспокоились о том, что их могут заметить жители Земли.