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Психологи рассказали, как имя влияет на характер и судьбу человека

В прежние времени родители со всей ответственностью относились к выбору имен для своих детей, так как они во многом определяют не только характер, но и дальнейшую судьбу человека. Правдивость этого утверждения удалось доказать современным психологам.

По словам специалистов, если имя и фамилия человека звучат благозвучно, хорошо сочетаются и запоминаются, то он может добиться большего успеха. На практике этим правилом руководствуется огромное число знаменитостей, которые меняют их на более яркие и благозвучные псевдонимы. Кроме того, людям с благородными «царскими» фамилиями, утверждают психологи, значительно проще добиться высокого положения. Как оказалось, они чаще повышают авторитет человека в обществе. Наконец, даже внешность человека может в некоторой степени подстраиваться под его имя. Вот почему обладатели красивых вариантов чаще имеют более выдающиеся внешние данные. В ходе исследований ученые даже подтвердили теорию о том, что тезки часто имеют одинаковое выражение лица, очень похожи во внешнем облике и стиле одежды.

Наконец, подчеркивают эксперты, от имени человека будет зависеть то, как его воспримут окружающие. Более того, данный образ формируется на подсознательном уровне, без участия логического мышления в самом процессе.

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Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:06

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