Алла Пугачева продемонстрировала "дружную семейку юных Галкиных"

Алла Пугачева редко делает публикации в социальных сетях. Но преданные поклонники с нетерпением ждут постов от Примадонны. Пользователи Сети просят исполнительницу чаще показывать фотографии детей Елизаветы и Гарри Галкиных. Недавно знаменитая певица решила поделиться новым снимком, на котором запечатлены ее наследники, а также их друзья - семья Кузиных. В комментарии к публикации в Instagram Алла Пугачева просто написала: "Дружная семейка юных Галкиных".Подписчики Примадонны отреагировали моментально. Они оставили огромное количество комплиментов Елизавете и Гарри. Многие пожелали детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина оставаться такими же веселыми и беззаботными. За несколько часов публикация набрала более 70 000 отметок "Мне нравится".