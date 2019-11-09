«Слеза прошибает»: Певец Шура очень волнуется за Анастасию Заворотнюк

Певец Шура заявил, что всю свою жизнь был очень впечатлительным и близко к сердцу воспринимал горе других людей. Именно поэтому сейчас, когда в СМИ так много информации, касательно состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, певец не может не думать о случившемся. По словам звезды конца 90-х, он каждый день вспоминает актрису и времена, когда они работали вместе. Стоит артисту хотя бы чуть-чуть впасть в ностальгию, его сразу же «слеза прошибает».Так как Шура сам боролся с онкологическим заболеванием, он как никто другой понимает, в каком моральном и физическом состоянии сейчас находится Анастасия Заворотнюк и ее семья. Певцу, чтобы победить рак, понадобилось перенести операцию, 18 сеансов химиотерапии и четыре года потратить на реабилитацию, однако сейчас он полностью здоров, и уверен, что звезда «Моей прекрасной няни» также сможет вернуться к нормальной жизни. Музыкант знает, что путь к выздоровлению очень долог и труден, но автор хита «Твори добро» верит в лучшее и считает, что поддержка семьи и многочисленных поклонников поможет актрисе быстрее пойти на поправку.