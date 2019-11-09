Звезда "Дом-2" Алена Водонаева назвала мужа Лолиты Милявской альфонсом
Расставание Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым все еще продолжают обсуждать в прессе. Не осталась в стороне и модель Алена Водонаева, назвав бывшего возлюбленного певицы альфонсом.
Когда Водонаева узнала, что на протяжении многих лет Иванов в прямом смысле слова жил за счет Милявской, то высказалась в его адрес довольно жестко. Она подчеркнула, что подобные мужчины не заслуживают ее уважения. Помимо этого, выяснилось, что до Лолиты Дмитрий также состоял в отношениях, в которых все материальные затраты лежали на плечах женщины. Знаменитость отметила, что мужчина просто обязан сделать все, чтобы быть в состоянии содержать семью.
Стоит отметить, что сама Алена Водонаева неоднократно бросала своих мужчин из-за их финансовой несостоятельности. Но модель подчеркивает, что она гордая и не собирается страдать. Такой же звезда советует стать Лолите Милявской.
Когда Водонаева узнала, что на протяжении многих лет Иванов в прямом смысле слова жил за счет Милявской, то высказалась в его адрес довольно жестко. Она подчеркнула, что подобные мужчины не заслуживают ее уважения. Помимо этого, выяснилось, что до Лолиты Дмитрий также состоял в отношениях, в которых все материальные затраты лежали на плечах женщины. Знаменитость отметила, что мужчина просто обязан сделать все, чтобы быть в состоянии содержать семью.
Стоит отметить, что сама Алена Водонаева неоднократно бросала своих мужчин из-за их финансовой несостоятельности. Но модель подчеркивает, что она гордая и не собирается страдать. Такой же звезда советует стать Лолите Милявской.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:50