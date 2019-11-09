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Адвокат Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак готов помочь актрисе погасить долг

Адвокат звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк готов помочь известной актрисе погасить долг по квартире. Виктор Пастернак уверен, что сумма не так велика, чтобы дело дошло до суда.
Адвокат Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак готов помочь актрисе погасить долг

Как ранее уже сообщалось в СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк образовался долг за квартиру. Сейчас сумма, которую необходимо уплатить, выросла до 24 тысяч рублей, но пока семья артистки не спешит разбираться с этим вопросом. Именно поэтому адвокат звезды сериала «Моя прекрасная няня» предложил свои услуги в разрешении сложившейся ситуации. Виктор Пастернак сообщил, что готов помочь знаменитости погасить долг и оказать содействие ее родным в случае необходимости, если дело дойдет до суда.

Однако такой вариант развития событий, по словам адвоката Заворотнюк, маловероятен. Пастернак уверен, что сумма долга, который необходимо погасить, не так велика. Поэтому споры из-за нескольких десятков тысяч рублей никто устраивать не будет и ситуация сможет разрешиться мирным путем, - сообщает «Слово и Дело»

Пока семья Анастасии Заворотнюк никак не прокомментировала ни само наличие долга, ни предложение ее адвоката. Родные знаменитости сейчас больше заняты вопросами ее здоровья, а также собственной карьерой. Так старшая дочь звезды Анна не так давно открыла бутик модной одежды и теперь активно рекламирует наряды, выступая в качестве модели, а супруг актрисы Петр Чернышев выступает в ледовом шоу «Аленький цветочек».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:38

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