«Муж пьёт, а потом меня бьёт»: Стали известны интимные признания Ольги Бузовой





Накануне Ольга Бузова рассказала, что долгое время боялась рассказать о домашнем насилии. Звезда не уточнила, кто именно издевался над ней, но дала намек, что речь идет о Дмитрии Тарасове. Тем не менее, в Сети появились сведения, подтверждающие догадки фанатов.В Telegram-канале Mash появилось сообщение, что якобы в конце 2013 года в Москве в полицию поступило три сообщения от телеведущей. Делала она это анонимно через консьержа своего дома. Полиция выезжала по месту вызова, Тарасов, по сведениям СМИ, находился в пьяном состоянии. Источники сообщили, что тогда Ольга Бузова заявила: "Муж пьет, а потом меня бьет".Тогда Ольга Бузова отказалась писать заявление на избранника, а сам Дмитрий Тарасов успокоился и делу не дали ход. Директор звезды Антон Богославский в ответ на телефонный звонок отметил, что они эту ситуацию комментировать не будут.