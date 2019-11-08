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Экс-возлюбленный Лолиты Милявской Дмитрий Иванов: «Мы перестали понимать друг друга»

Экс-возлюбленный певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов заявил, что в их расставании виноват как он сам, так и его избранница. По словам тренера по сквошу, в какой-то момент он и супруга перестали друг друга понимать.
Экс-возлюбленный Лолиты Милявской Дмитрий Иванов: «Мы перестали понимать друг друга»

Вот уже несколько месяцев продолжаются судебные разбирательства некогда близких людей. Лолита Милявская намерена признать свой пятый брак фиктивным, а также лишить экс-возлюбленного ряда привилегий, в том числе и отобрать полученный благодаря ей израильский паспорт. И если изначально артистка заявляла, что после 9 лет брака расстаётся с супругом мирно и желает ему добра, то слухи об изменах благоверного кардинально поменяли к нему отношение со стороны эстрадной звезды. Лолита Милявская даже имеет основания полагать, что избранник на протяжении нескольких лет пользовался её компьютером, для того чтобы переписываться с любовницей.

Сам Дмитрий Иванов факт неверности отрицает и уверяет: к разрыву отношений привело недопонимание. «Работать над отношениями следует обоим супругам. Мы много раз садились за «стол переговоров», но в итоге так и не смогли прийти к консенсусу. Мы просто перестали понимать друг друга», – заявил 44-летний тренер по сквошу в беседе с журналистами издания «Московский комсомолец».

В то же время Лолита Милявская старается не унывать и не зацикливаться на предательстве некогда любимого человека. Звезда погрузилась в работу и недавно представила новую музыкальную композицию. Кроме того, артистка намекнула на новые романтические отношения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:52

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