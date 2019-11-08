Экс-возлюбленный Лолиты Милявской Дмитрий Иванов: «Мы перестали понимать друг друга»
Экс-возлюбленный певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов заявил, что в их расставании виноват как он сам, так и его избранница. По словам тренера по сквошу, в какой-то момент он и супруга перестали друг друга понимать.
Вот уже несколько месяцев продолжаются судебные разбирательства некогда близких людей. Лолита Милявская намерена признать свой пятый брак фиктивным, а также лишить экс-возлюбленного ряда привилегий, в том числе и отобрать полученный благодаря ей израильский паспорт. И если изначально артистка заявляла, что после 9 лет брака расстаётся с супругом мирно и желает ему добра, то слухи об изменах благоверного кардинально поменяли к нему отношение со стороны эстрадной звезды. Лолита Милявская даже имеет основания полагать, что избранник на протяжении нескольких лет пользовался её компьютером, для того чтобы переписываться с любовницей.
Сам Дмитрий Иванов факт неверности отрицает и уверяет: к разрыву отношений привело недопонимание. «Работать над отношениями следует обоим супругам. Мы много раз садились за «стол переговоров», но в итоге так и не смогли прийти к консенсусу. Мы просто перестали понимать друг друга», – заявил 44-летний тренер по сквошу в беседе с журналистами издания «Московский комсомолец».
В то же время Лолита Милявская старается не унывать и не зацикливаться на предательстве некогда любимого человека. Звезда погрузилась в работу и недавно представила новую музыкальную композицию. Кроме того, артистка намекнула на новые романтические отношения.
Вот уже несколько месяцев продолжаются судебные разбирательства некогда близких людей. Лолита Милявская намерена признать свой пятый брак фиктивным, а также лишить экс-возлюбленного ряда привилегий, в том числе и отобрать полученный благодаря ей израильский паспорт. И если изначально артистка заявляла, что после 9 лет брака расстаётся с супругом мирно и желает ему добра, то слухи об изменах благоверного кардинально поменяли к нему отношение со стороны эстрадной звезды. Лолита Милявская даже имеет основания полагать, что избранник на протяжении нескольких лет пользовался её компьютером, для того чтобы переписываться с любовницей.
Сам Дмитрий Иванов факт неверности отрицает и уверяет: к разрыву отношений привело недопонимание. «Работать над отношениями следует обоим супругам. Мы много раз садились за «стол переговоров», но в итоге так и не смогли прийти к консенсусу. Мы просто перестали понимать друг друга», – заявил 44-летний тренер по сквошу в беседе с журналистами издания «Московский комсомолец».
В то же время Лолита Милявская старается не унывать и не зацикливаться на предательстве некогда любимого человека. Звезда погрузилась в работу и недавно представила новую музыкальную композицию. Кроме того, артистка намекнула на новые романтические отношения.