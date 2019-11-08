Михаил Шуфутинский впервые появился на публике с молодой возлюбленной Светланой Уразовой
Известный российский певец Михаил Шуфутинский впервые появился на публике в компании своей молодой возлюбленной. Примечательно, что 42-летняя танцовщица Светлана Уразова моложе своего избранника почти на 30 лет.
Михаил Шуфутинский в своих прежних интервью неоднократно подчеркивал, что всю свою жизнь любил лишь одну женщину – свою супругу Маргариту, в браке с которой прожил 40 лет и воспитал детей. Однако четыре года назад жены популярного шансонье не стало. Все это время он жил практически на две страны, не находя времени на дела сердечные. Теперь же, судя по всему, в жизни артиста появилась женщина, которая поможет ему пережить эту утрату. Речь о Светлане Уразовой – танцовщице балета Шуфутинского под названием «Атаман». По данным ряда изданий, именно отношения с молодой пассией заставили исполнителя вернуться в Россию, более того, в последнее время он выглядит заметно похудевшим и помолодевшим. Теперь же Шуфутинского и Уразову заметили вместе на гала-ужине популярной музыкальной премии – это их первый совместный выход в свет.
Отмечается, что артист все время держал возлюбленную за руку и почти не сводил с нее глаз. Молодая избранница шансонье, к слову, выбрала для этого вечера белое платье с весьма откровенным вырезом. При этом выглядела Светлана Уразова очень счастливой. Впрочем, о подробностях знакомства пары общественность вряд ли сможет узнать сразу, тем более, что певец не очень любит комментировать свою личную жизнь.
Михаил Шуфутинский в своих прежних интервью неоднократно подчеркивал, что всю свою жизнь любил лишь одну женщину – свою супругу Маргариту, в браке с которой прожил 40 лет и воспитал детей. Однако четыре года назад жены популярного шансонье не стало. Все это время он жил практически на две страны, не находя времени на дела сердечные. Теперь же, судя по всему, в жизни артиста появилась женщина, которая поможет ему пережить эту утрату. Речь о Светлане Уразовой – танцовщице балета Шуфутинского под названием «Атаман». По данным ряда изданий, именно отношения с молодой пассией заставили исполнителя вернуться в Россию, более того, в последнее время он выглядит заметно похудевшим и помолодевшим. Теперь же Шуфутинского и Уразову заметили вместе на гала-ужине популярной музыкальной премии – это их первый совместный выход в свет.
Отмечается, что артист все время держал возлюбленную за руку и почти не сводил с нее глаз. Молодая избранница шансонье, к слову, выбрала для этого вечера белое платье с весьма откровенным вырезом. При этом выглядела Светлана Уразова очень счастливой. Впрочем, о подробностях знакомства пары общественность вряд ли сможет узнать сразу, тем более, что певец не очень любит комментировать свою личную жизнь.