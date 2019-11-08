АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.55 USD 63.73
Курс валют на 08.11.2019

Михаил Шуфутинский впервые появился на публике с молодой возлюбленной Светланой Уразовой

Известный российский певец Михаил Шуфутинский впервые появился на публике в компании своей молодой возлюбленной. Примечательно, что 42-летняя танцовщица Светлана Уразова моложе своего избранника почти на 30 лет.
Михаил Шуфутинский впервые появился на публике с молодой возлюбленной Светланой Уразовой

Михаил Шуфутинский в своих прежних интервью неоднократно подчеркивал, что всю свою жизнь любил лишь одну женщину – свою супругу Маргариту, в браке с которой прожил 40 лет и воспитал детей. Однако четыре года назад жены популярного шансонье не стало. Все это время он жил практически на две страны, не находя времени на дела сердечные. Теперь же, судя по всему, в жизни артиста появилась женщина, которая поможет ему пережить эту утрату. Речь о Светлане Уразовой – танцовщице балета Шуфутинского под названием «Атаман». По данным ряда изданий, именно отношения с молодой пассией заставили исполнителя вернуться в Россию, более того, в последнее время он выглядит заметно похудевшим и помолодевшим. Теперь же Шуфутинского и Уразову заметили вместе на гала-ужине популярной музыкальной премии – это их первый совместный выход в свет.

Отмечается, что артист все время держал возлюбленную за руку и почти не сводил с нее глаз. Молодая избранница шансонье, к слову, выбрала для этого вечера белое платье с весьма откровенным вырезом. При этом выглядела Светлана Уразова очень счастливой. Впрочем, о подробностях знакомства пары общественность вряд ли сможет узнать сразу, тем более, что певец не очень любит комментировать свою личную жизнь.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, чем отличаются автомобили с передним и задним…
Большой 7-местный внедорожник Chevrolet Blazer представлен…
Новорожденному сыну актрисы Яны Гладких провели операцию на…
Учёный Вадим Тарасов рассказал, опасны ли для здоровья дешёвые аналоги…
Алена Кравец посвятила песню Анастасии…
MediaTek подготовила платформу для телевизоров…
Бывшая солистка SEREBRO Ирина Титова после увольнения рассказала о «грубости» Ольги Серябкиной и «несправедливости» Максима…
Эксперты рассказали, как высыпаться…
«Вы лучше, чем Самара»: Дима Билан снова оконфузился на…
В России завершают ввод в строй новейшей системы ПВО…
После фотосессии в платке звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова успокоила подписчиков снимками в…
Метеорологи оценили возможные последствия аномально теплой…
Сергей Светлаков и Иван Ургант стали ведущими «Золотого…
Опрос: Каждый шестой россиянин не видит…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева доказывает, что команда Анджелины Джоли скопировала ее летнюю…
Психологи рассказали, как распознать Джокера в реальной…
«Муж пьёт, а потом меня бьёт»: Стали известны интимные признания Ольги…
Ракеты китайского ЗРК успешно испытали во время учений в…
Звезда "Дом-2" Сергей Захарьяш объявил пару с копией Лилии…
Искусственный интеллект способен предсказать, когда и где ударит…
Хореограф, продавец, модель: Где и кем работала Анастасия Костенко с 15…
Экс-возлюбленный Лолиты Милявской Дмитрий Иванов: «Мы перестали понимать друг…
В домашней пыли нашли высокотоксичные…
Елена Яковлева показала фотографию сына Дениса Шальных без шрамов и татуировок на…
Эксперты провели сравнительный анализ вреда пальмового масли и…
Михаил Шуфутинский впервые появился на публике с молодой возлюбленной Светланой…
Blackview разрабатывает флагманский «неубиваемый» смартфон BV9900 с Helio P90 и…
Звезда "Дом-2" Рома Макеев готовит грандиозный сюрприз для…
Ученые рассказали о наиболее эффективных тренировках для устранения жира вокруг…
Экс-участники "Дом-2" Дарья и Сергей Пынзарь обрили сына…
Принц Уильям не считает себя идеальным…
Анна Седокова решила увеличить…
Медики рассказали, как снизить влияние погоды на…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова призналась, что могла бы встречаться с…
Учёные опровергли заблуждение о том, что мальчикам математика даётся…
Александр Серов: «Андрей Малахов в любой момент может…
Первый серийный истребитель Су-57 поступит в распоряжение ВКС РФ до конца этого…
Экс-возлюбленная Александра Шульгина Юлия Михальчик осудила Валерию за нелестные слова в адрес…
В России появился суперкомпьютер для моделирования испытаний…
Звезда "Дом-2" Яна Захарова призналась в интимной связи с…
Просмотреть все новости