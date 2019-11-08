Анна Седокова решила увеличить губы

Своими планами на легкие корректировки во внешности Седокова поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram, демонстрируя результат, полученный после процедуры корректировки формы бровей с помощью татуажа. «Это не больно и очень красиво. Получилось довольно натурально и нежно. Через месяц нужно корректировать. Еще губы хочу сделать», - пишет под опубликованным фото артистка. Это заявление не на шутку раззадорило подписчиков певицы, которые в комментариях тут же бросились высказывать свое мнение по поводу желания знаменитости подкорректировать еще и губы. Надо сказать, мнения фанатов Анны Седоковой в этом плане разделились.Одни похвалили исполнительницу за смелость и стремление к красоте, другие же, напротив, принялись критиковать это решение, отмечая, что артистка и без того выглядит красиво, а со всеми этими «доработками» словно пытается превратить себя в клонированную копию всех остальных, кто в последнее время настолько увлекся подобными процедурами, что иногда даже ими злоупотребляет.