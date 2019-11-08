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Анна Седокова решила увеличить губы

Известная российская певица Анна Седокова рассказала поклонникам, что хочет увеличить губы. Впрочем, как утверждает звезда, добиться этого эффекта она планирует не с помощью инъекций, а посредством перманентного макияжа.

Своими планами на легкие корректировки во внешности Седокова поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram, демонстрируя результат, полученный после процедуры корректировки формы бровей с помощью татуажа. «Это не больно и очень красиво. Получилось довольно натурально и нежно. Через месяц нужно корректировать. Еще губы хочу сделать», - пишет под опубликованным фото артистка. Это заявление не на шутку раззадорило подписчиков певицы, которые в комментариях тут же бросились высказывать свое мнение по поводу желания знаменитости подкорректировать еще и губы. Надо сказать, мнения фанатов Анны Седоковой в этом плане разделились.

Одни похвалили исполнительницу за смелость и стремление к красоте, другие же, напротив, принялись критиковать это решение, отмечая, что артистка и без того выглядит красиво, а со всеми этими «доработками» словно пытается превратить себя в клонированную копию всех остальных, кто в последнее время настолько увлекся подобными процедурами, что иногда даже ими злоупотребляет.

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#Идеальныеброви Нет, у меня никогда не было с ними проблем, но я, как каждая девочка, всегда хотела побольше и пошире. И тратить по 30 минут на бровки, мне как-то уж совсем не хочется больше. Я решилась! Выбрала реально лучших, ведь с этим шутки плохи и как говорит моя подружка: «лицо в штаны не спрячешь!». Вчера сделала. Вот результат прямо после процедуры 😍 Так красиво и не больно! Так нежно вышло и натурально. Через месяц на коррекцию. Ещё и губы сейчас хочу сделать 😂 И всех моих девочек подружек отправлю.) Так что, вот вам контакт моего мастера по перманентному макияжу - @browboss_jr_rus 💣 сеть студий Юлии Романычевой. Кстати, в январе будет долгожданное открытие студии в Лос- Анджелесе🇺🇸 Они номер 1 в России и США. От души рекомендую и расскажу и покажу, как они будут смотреться через несколько недель ❤

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:41

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