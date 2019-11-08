Кортни Кардашьян уходит из семейного реалити-шоу

«Я не готова тратить столько времени на шоу на данном этапе. В будущем я не могу исключать, но не вернусь, но пока у меня есть другие более важные приоритеты. Материнство сильно изменило мое мышление, из-за чего я решилась на такой важный для нас шаг», - рассказала Кортни Кардашьян.

«Мы ее любим и всегда будем скучать. В нашей семье часто случаются перемены, но все они к лучшему. Рано или поздно она все же вернется, а мы ее примем», - рассказали Хлои и Ким Кардашьян.







В ходе программы Entertainment Tonight Кардашьян рассказала, что из-за постоянного нахождения под наблюдением камер у нее не хватает времени на воспитание малышей. Звезда призвала всех молодых матерей не пытаться оставить детей в стороне, а быть с ними всегда, так как в один прекрасный момент они повзрослеют и станут самостоятельными.