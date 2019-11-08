Мужу экс-участницы "Дома-2" Насти Лисовой свадьбу напророчила гадалка
Супруг экс-участницы проекта "Дом-2" Анастасии Лисовой Михаил Шахиджанов рассказал, что брак ему предсказала гадалка. Накануне бракосочетания с возлюбленной он был в командировке в Сибири, где посетил женщину.
Михаил Шахиджанов рассказал, что их знакомство с Анастасией Лисовой произошло три года назад. Они начали общаться, он подвез девушку домой и они обменялись номерами телефонов. Тогда мужчину удивило, что будущая жена спросила его фамилию. Затем бизнесмен отправился по работе в Сибирь, где по случайному стечению обстоятельств отправился к гадалке.
Едва войдя в комнату, мужчина услышал от нее, что ему нужно подумать о семье и детях, сосредоточиться на свадьбе. Гадалка также попросила посетителя вернуться через месяц и рассказать об изменениях в жизни.
В итоге, отметил Михаил Шахиджанов, он приехал к гадалке уже с Анастасией Лисовой, впоследствии влюбленные поженились, а разница в 21 год их вовсе не смущает, отмечает экс-проектантка.
Михаил Шахиджанов рассказал, что их знакомство с Анастасией Лисовой произошло три года назад. Они начали общаться, он подвез девушку домой и они обменялись номерами телефонов. Тогда мужчину удивило, что будущая жена спросила его фамилию. Затем бизнесмен отправился по работе в Сибирь, где по случайному стечению обстоятельств отправился к гадалке.
Едва войдя в комнату, мужчина услышал от нее, что ему нужно подумать о семье и детях, сосредоточиться на свадьбе. Гадалка также попросила посетителя вернуться через месяц и рассказать об изменениях в жизни.
В итоге, отметил Михаил Шахиджанов, он приехал к гадалке уже с Анастасией Лисовой, впоследствии влюбленные поженились, а разница в 21 год их вовсе не смущает, отмечает экс-проектантка.