Мужу экс-участницы "Дома-2" Насти Лисовой свадьбу напророчила гадалка

Михаил Шахиджанов рассказал, что их знакомство с Анастасией Лисовой произошло три года назад. Они начали общаться, он подвез девушку домой и они обменялись номерами телефонов. Тогда мужчину удивило, что будущая жена спросила его фамилию. Затем бизнесмен отправился по работе в Сибирь, где по случайному стечению обстоятельств отправился к гадалке.Едва войдя в комнату, мужчина услышал от нее, что ему нужно подумать о семье и детях, сосредоточиться на свадьбе. Гадалка также попросила посетителя вернуться через месяц и рассказать об изменениях в жизни.В итоге, отметил Михаил Шахиджанов, он приехал к гадалке уже с Анастасией Лисовой, впоследствии влюбленные поженились, а разница в 21 год их вовсе не смущает, отмечает экс-проектантка.