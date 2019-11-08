Супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала дочерям о своей беременности

Несколько дней назад стало известно, что Оксана Самойлова и рэпер Джиган в четвертый раз готовятся стать родителями. Сегодня модель поделилась фотографией, на которой она запечатлена в купальнике. Возлюбленная рэп-исполнителя сидит на пляже, а ее младшая дочь Майя насыпает ей на живот песок. В комментарии к публикации Оксана Самойлова написала, что ей было страшно говорить о беременности детям, но они восприняли новость очень хорошо. Ариела искренне обрадовалась, Лея всегда за любые действия, происходящие в их семье, а Майя не совсем поняла суть происходящего, но радовалась за компанию со всеми.Также возлюбленная рэпера отметила, что теперь младшая дочка "подозрительно косится" на ее живот и пытается с ним играть. В конце публикации Оксана Самойлова написала: "Дети продолжают жить обычной жизнью и делают вид что ничего не изменилось". За 30 минут пост набрал более 340 000 лайков.