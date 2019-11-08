Муж Лолиты Милявской несколько лет использовал ее компьютер для переписки с любовницей





По словам адвоката, переписка между Ивановым и его любовницей Ольгой Кулиевой изобилует обсуждением их интимных встреч во всех подробностях. На эти материалы певица случайно наткнулась в компьютере уже после того, как рассталась с неверным мужем. «Проще говоря, он общался с совершенно другой женщиной, воспользовавшись для этого компьютером своей жены. Не была изначально свободна и Ольга, о чем она предупреждала его. Она даже угрожала, что отлучит его от тела, если Иванов не будет достаточно осторожным», - приводит слова адвоката «Комсомолка».Сергей Жорин также рассказал, что исковое заявлением с требованием о расторжении брака Иванов подал лишь после того, как сумел получить гражданство Израиля. Адвокат при этом ходатайствовал о передаче дела в Басманный суд Москвы, мотивируя это тем, что гражданские дела не подсудны мировому суду. По его словам, судья это ходатайство принял, поэтому Лолита будет и впредь настаивать на признании их с мужем брака фиктивным.