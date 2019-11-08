Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус поссорил Настю Иванову с новым поклонником
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус всячески пытается задеть Настю Иванову, о чем сама девушка рассказывает как коллегам, так и телеведущим. Несмотря на то, что у молодого человека есть возлюбленная в лице Милены Безбородовой, он явно проявляет интерес к другой.
Не так давно Алексей Безус встретился на общей кухне с новым поклонником Насти Ивановой Денисом Топориным. Молодой человек поспешил поинтересоваться у коллеги, как он относится к девушкам, которые в отношениях прощают все, даже измену избранника, и как такую девушку можно назвать. Естественно, намекал участник реалити на Настю Иванову, вспоминая ее отношения с Лешей Кудряшовым.
Тем не менее, Денис Топорин поспешил поддержать Настю Иванову и защитил ее, сама участница проекта "Дом-2" в язвительной форме попросила молодого человека не лезть в ее прошлое, ведь его не должно волновать, что происходит в ее жизни, и как он вообще может сравнивать отношение к измене мужчины и женщины.
Милена Безбородова, избранница Алексея Безуса, как ни странно, сидела в стороне, но истерику своему возлюбленному на людях закатывать не стала. Тем не менее, интерес Безуса к новой участнице явно ее насторожил.
Не так давно Алексей Безус встретился на общей кухне с новым поклонником Насти Ивановой Денисом Топориным. Молодой человек поспешил поинтересоваться у коллеги, как он относится к девушкам, которые в отношениях прощают все, даже измену избранника, и как такую девушку можно назвать. Естественно, намекал участник реалити на Настю Иванову, вспоминая ее отношения с Лешей Кудряшовым.
Тем не менее, Денис Топорин поспешил поддержать Настю Иванову и защитил ее, сама участница проекта "Дом-2" в язвительной форме попросила молодого человека не лезть в ее прошлое, ведь его не должно волновать, что происходит в ее жизни, и как он вообще может сравнивать отношение к измене мужчины и женщины.
Милена Безбородова, избранница Алексея Безуса, как ни странно, сидела в стороне, но истерику своему возлюбленному на людях закатывать не стала. Тем не менее, интерес Безуса к новой участнице явно ее насторожил.