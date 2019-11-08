Звезда "Дома-2" Алена Водонаева не хочет общаться с Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной

В свое время Ольга Бузова, Ксения Собчак, Алена Водонаева и Всения Бородина были звездами проекта "Дом-2". Тогда телестройка показывала высокие рейтинги и была одним из самых успешных проектов на телевидении. Со временем Ксения Собчак и Алена Водонаева покинули Периметр и больше никакого отношения к проекту не имеют. На данный момент телеведущими на шоу остаются Ксения Бородина и Ольга Бузова.Модель Алена Водонаева вспомнила, что тогда они с Ольгой Бузовой сильно конфликтовали, однако со временем подружились и теперь общаются. Звезда добавила, что может даже дать певице какие-либо советы, она к ним прислушивается. С Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак журналистка общаться не хочет, ей попросту не интересны их жизнь и работа.