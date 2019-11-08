Рустам Солнцев: Ольга Бузова могла придумать историю о рукоприкладстве ради пиара





В одном из интервью телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова призналась, что терпела рукоприкладство и насилие. Звезда не стала уточнять подробности, но достаточно ясно намекнула, что речь идет о ее бывшем муже Дмитрии Тарасове. Знаменитость добавила, что долгое время боялась об этом говорить, но теперь она больше не скрывает происходящее в то время.Шоумен и один из самых популярных экс-участников реалити-шоу Рустам Солнцев прокомментировал заявление Ольги Бузовой. Он общался близко с телеведущей, и, вероятно, знает ее характер. Он отметил, что Ольга Бузова не стала бы молчать о таком, а если рукоприкладство и случалось, как утверждает звезда, все происходило не в таком масштабе, как она заявляет сейчас.Рустам Солнцев не исключает, что Ольга Бузова могла попросту придумать историю, чтобы повысить популярность. Она долгое время ведет телестройку, а там подобное уже не является чем-то новым.