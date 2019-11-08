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Уфолог обнаружил на Марсе каменную голову со шлемом

Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Марсе каменную голову больших размеров со шлемом. Также исследователь сообщил, что данная находка имеет отношение к цивилизации ольмеков.

Уфолог Скотт Уоринг опубликовал видео на своем YouTube-канале. В комментарии к ролику он рассказал, что каменная голова уже начала разрушаться от времени и атмосферных воздействий, но ее детали все еще выделяются и можно разглядеть нос, глаза и шлем. Исследователь отметил, что обнаруженный им предмет пребывает в вертикальном положении и находится возле холма. Каменная голова была специально размещена в этом месте, но пока не понятно с какой именно целью. Возможно, это памятник одному из вождей, живших несколько тысяч лет назад.

Пользователи Сети, которые просмотрели видео, разделились во мнениях. Одни решили, что на кадрах обычный камень и голова со шлемом - это всего лишь фантазия уфолога. Другие написали, что уверены в существовании внеземной жизни и космическое агентство NASA старается скрыть правду от людей.

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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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