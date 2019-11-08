Компания из Нью-Йорка Air Co представила сделанную из воды и воздуха водку





Химики задействовали в процессе создания уникального образца водки возобновляемый источник электроэнергии, в результате чего сумели превратить находившийся в воздухе углерод в чистый этанол – посредством электрического расщепления воды на кислород и углерод. По словам одного из руководителей и основателей компании Air Co Стаффорда Шихана, описанный процесс базируется на принципах фотосинтеза. Происходит переформирование атомов углерода, водорода и кислорода на металлическом катализаторе. Реактором преобразования производилась смесь этанола в воде, которая была свободна от составляющих элементов брожения. После конверсии химики перегнали этанол и в результате процессов очистки и разбавления, которые запатентованы и держатся в секрете, получили спиртовую водку в 40 градусов.В дальнейшие планы компании Air Co входить вывод на рынок продуктов, борющихся с климатическими изменениями и предотвращающих их посредством технологии улавливания углерода.