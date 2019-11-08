Анна Семенович мечтает бездельничать, греясь на солнце возле моря

Анна Семенович ежедневно делает публикации в социальных сетях. Она старается делиться со своими фанатами всем, что происходит в ее жизни. Сегодня бывшая фигуристка решила рассказать о своей мечте. Артистка показала фанатам снимок, на котором она запечатлена в красном платье с глубоким декольте. Свой образ исполнительница дополнила легким макияжем. В комментарии к посту Анна Семенович написала: «Так хочется на море, греться на солнце и бездельничать».В конце бывшая солистка группы «Блестящие» отметила, что пока это только мечты. Подписчики написали, что Анне Семенович обязательно нужно отдохнуть, поскольку у нее сильно напряженный рабочий график. За несколько минут публикация набрала более 4 500 лайков.