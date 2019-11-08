Монахини Покровского монастыря молятся о скорейшем выздоровлении Анастасии Заворотнюк

На фан-странице Анастасии Заворотнюк, которую поклонники кинозвезды создали с целью поддержать саму актрису и ее семью в этот нелегкий для них период, появилась новая публикация. В посте, размещенном в социальной сети Instagram, администраторы профиля рассказали о посещении ледового шоу «Аленький цветочек» воспитанницами приюта Покровского монастыря и ученицами московской православной гимназии, расположенной в Троице-Лыково. Гости прибыли на выступление по приглашению фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышева, которые исполняют в спектакле главные роли.Однако фанаты звезды «Моей прекрасной няни» посвятили публикацию не только факту благотворительности, но и с целью поблагодарить монахинь женского монастыря, а также воспитанниц приюта при Покровской обители. Как сообщили поклонники актрисы, сестры-настоятельницы и послушницы каждый день молятся о скорейшем выздоровлении Анастасии Заворотнюк, уповая на то, что Бог сотворит чудо и состояние здоровья знаменитости улучшиться. Кроме того, отдельную признательность автор поста выразил игуменье Феофании, которая сумела поддержать Петра Чернышева «нужными и верными словами».