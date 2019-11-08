«Я упал на землю и лежал в истерике»: Андрей Григорьев-Апполонов о смерти сестры





Сейчас, как рассказал Григорьев-Апполонов, все его усилия направлены на то, чтобы бросить курить. Музыкант уже перестал делать это дома, но все же изредка тянется к сигарете. При этом артист уверен, что бросать точно нужно, поскольку эта пагубная привычка в будущем может стоить ему жизни, как его сестре Юлии. «Я тогда был в Германии. Мне позвонили и рассказали, что сестра умерла из-за астмы. Я просто упал не землю и полчаса лежал в истерике. Она продолжала курить даже при столь серьезной болезни», - вспоминает певец.Также солист «Иванушек» откровенно рассказал Борисовой и о своем отношении к спиртному, признавшись, что иногда позволяет себе выйти на сцену после того, как выпил. Впрочем, как утверждает Андрей Григорьев-Апполонов, эта привычка еще ни разу не навредила его работе.