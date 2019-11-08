После концертов Сергей Жуков восстанавливается, отдыхая с семьей возле моря

Сергей Жуков решил напомнить своим подписчикам, что очень много работает. Также исполнитель отметил, что после «сложнейших концертов», ему необходимо полное восстановление. Солист «Руки Вверх!» опубликовал видео, на котором его супруга Регина Бурд с детьми Мироном, Никой и Энджелом гуляют по лесу, а потом по берегу моря. В комментарии к посту в своем Instagram-аккаунте Сергей Жуков написал: «Окутываясь сном, задыхаясь от свежего морозного воздуха, рядом с любимыми людьми». В конце своего поста исполнитель посоветовал подписчикам чаще отдыхать с семьей и близкими людьми.Подписчики лидера группы «Руки Вверх!» отметили, что отдых возле моря помогает успокоиться и восстановить силы, а семья всегда поддержит. Всего за несколько десятков минут публикацию Сергея Жукова просмотрели более 40 000 пользователей Сети.