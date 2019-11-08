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Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую и вернулся к матери своего ребенка Татьяне Гудзевой

Известный певец Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую и вернулся к матери своего сына Федора Татьяне Гудзевой. Об этом она сообщает на своей странице в Instagram.
Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую и вернулся к матери своего ребенка Татьяне Гудзевой

Молодая пара начала свои отношения еще в 2017 году, и роман развивался довольно-таки стремительно. Спустя полгода молодые люди уже объявили о помолвке. Полную идиллию можно было наблюдать по фотографиям, которые влюбленные выкладывали в социальные сети. Но спустя некоторое время Прохор Шаляпин обвинил супругу в сокрытии своего возраста и наличии 14-летней дочери. После разрыва знаменитость закрутил роман с экс-супругой Армена Джигарханяна, а вскоре Гудзева родила бывшему супругу сына Федора. Несмотря на все скандалы и разногласия, молодой отец с удовольствием участвует в воспитании сына. В комментарии под своим постом в Instagram Гудзева написала: «Отец вернулся!»

Фолловеры считают, что данная ситуация может послужить поводом для нового скандала. Но остальные подписчики уверены, что поступок Шаляпина заслуживает настоящего уважения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:11

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