Медики: Боль в спине и диарея могут сигнализировать об опасных заболеваниях





Данная аутоиммунная патология характеризуется воспалением слизистой оболочки тонкой кишки из-за употребления глютенсодержащей пищи. Глютен представляет собой белок, имеющийся в составе большинства злаков. У взрослого человека целиакия зачастую провоцирует хроническую диарею, но иногда наблюдаются боли в нижней части спины и в суставах.Боль в спине и одновременно диарея могут сигнализировать и о развитии в организме дисменореи, характеризующейся спазмами в области живота, возникающими во время менструации и за несколько дней до неё. Нередко наблюдаются также неприятные ощущения в ногах или в пояснице.Дивертикулез – третье заболевание, для которого свойственно образование в кишечнике дивертикул, представляющих собой выпуклости в стенке данного органа, периодически болезненно воспаляющиеся. Осложнением патологии являются абсцессы, кровотечения и перфорация.Боль в спине и одновременно диарея могут сигнализировать и о таком заболевании, как пиелонефрит, при котором воспаляются тазовые органы почек. Болезнь может сопровождаться как двумя вышеупомянутыми симптомами, так и дополнительными, а именно: неприятными ощущениями во время мочеиспускания, значительным повышением температуры тела, потемнением мочи и появлением в ней резкого запаха, потерей аппетита, тошнотой.Если диарея на фоне болей в спине не представляет собой частое явление в жизни человека, идти к врачу нет необходимости. Однако если такое состояние продолжается более двух суток, следует обратиться за медицинской помощью. Дело в том, что из-за диареи из организма выводится большое количество воды и минералов, что чревато серьёзными осложнениями.