Эвелина Бледанс предстала в новом образе для обложки журнала Vmode

Для съемки знаменитость примерила необычный для себя мужественный и откровенный образ. Она собрала волосы в элегантную прическу и сделала яркий вызывающий макияж. Дополнить образ получилось длинными и массивными серьгами. «Вышел новый номер Vmode с моей фотографией на обложке. Как думаете, вынос соответствует действительности: «идущая по жизни, как по лезвию меча»? Делитесь мыслями», - подметила Бледанс.Подписчики оценили новый стиль звезды положительно и делали комплименты по поводу строгого макияжа. Но большинство подмечали несоответствие позитивной и лучезарной Эвелины Бледанс со сдержанным и мужественным заголовком.