Ученые рассказали о пользе грибов для укрепления иммунитета





Группа ученых из Университета Гриффита, что в Австралии, провела эксперимент, целью которого было определение уровня пользы экстракта грибов шиитаке, рейши и майтаке для человеческого организма. Для этого специалисты проверили действие полученной субстанции на клетках в лабораторных условиях. В результате оказалось, что грибной экстракт оказал стимулирующее действие на тот тип белых кровяных телец, который отвечает за борьбу с болезнетворными бактериями и другими потенциально опасными для тела человека микроорганизмами. Эти микрофаги посылают специфические сигналы Т-клеткам, а они, в свою очередь, выделяют вещества, помогающие лейкоцитам коммуницировать и стимулируют их движение к очагам воспаления.Количество цитокинов, веществ, отвечающих за «общение» между клетками, свидетельствует об уровне работы именной системы, а значит, что уровень их содержания в крови говорит о качестве защитных функций организма. Именно поэтому после получения результатов исследования виляния шиитаке, рейши и майтаке на состояние клеток человеческого тела, эксперты смогли утверждать о пользе употребления этих грибов для укрепления иммунитета.