На 70-м году жизни умер композитор песен Льва Лещенко и Иосифа Кобзона Юрий Маркелов





«Юрий Николаевич скончался в минувший четверг, 7 ноября, в собственной квартире на Страстном бульваре», - приводит агентство слова источника. В день смерти композитору было 69 лет, он родился в Сталинграде 4 августа 1950 года.Стоит напомнить, Юрий Маркелов является автором многих камерных симфонических музыкальных произведений, кроме того, из-под его пера вышли многие композиции к документальным и мультипликационным фильмам, разумеется, за свою биографию автор написал немало музыки для вокальных и инструментальных партий. Наконец, его песни исполняли такие мэтры отечественной эстрады как Лев Лещенко и ныне покойный Иосиф Кобзон.