Симона Юнусова: «Пять лет Алиса жила практически в «стеклянной колбе»

Симона Юнусова часто делится с фанатами происходящим в жизни ее внучки Алисы. Сегодня мать Тимати рассказала, что она пыталась оградить малышку от всего, что происходит вокруг, и пять лет девочка жила практически в «стеклянной колбе». Родительница рэп-исполнителя написала, что выбирала няню для Алисы так, чтобы у нее была грамотная речь. Симона Юнусова просила своих сыновей Артема и Тимура не употреблять при ребенке нецензурные слова. Также мать рэпера написала в своем Instagram: «Мы познакомились со значением слов: «сленг» и «синоним», теперь постоянно играем - кто найдёт больше синонимов, например, к слову «круто».Симона Юнусова отметила, что русский язык настолько богат и разнообразен, что нет необходимости его «улучшать». Любые мысли можно выразить культурно, не прибегая к нецензурной брани или сленгу, для это нужно больше читать, расширять свой словарный запас и бороться за чистоту языка, а также быть внимательными к тому, что смотрят дети в интернете, и как взрослые с ними разговаривают.