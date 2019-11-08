Дмитрий Хоронько не ужился с предыдущими женами из-за их профессий





Первая жена актера работала в сфере средств массовой информации журналисткой. «Ну, журналистка – это как проститутка практически. Сами знаете, что это за профессия», - заявляет Дмитрий Хоронько. Скорее всего, просто у пары было слишком сильное сходство интересов и из-за этого постоянно происходили конфликты. Что касается второй супруги, то она работала актрисой. «Она мне начала говорить, что все ее друзья – мои друзья, и наоборот», - вспоминает знаменитость. Также обе девушки не хотели заводить детей, что в свою очередь повлияло на расставание.По словам продюсера, на данный момент он обрел свое счастье в третьем браке. «Мы в 2012 году познакомились на митинге. Стали плотно общаться. Все быстро у нас произошло. Все нормально», - подмечает Хоронько. Стоит отметить, что у пары уже появились на свет двойняшки Марк и Лев. А сфера деятельности у супругов совершенно не похожа, избранница работает в банке.