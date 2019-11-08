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Дмитрий Хоронько не ужился с предыдущими женами из-за их профессий

Продюсер и руководитель «Хоронько-оркестра» Дмитрий Хоронько рассказал, что стало причиной разводов с его первыми женами. По словам артиста, он не ужился с ними из-за их профессиональной деятельности. Об этом стало известно во время съемок в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».
Дмитрий Хоронько не ужился с предыдущими женами из-за их профессий

Первая жена актера работала в сфере средств массовой информации журналисткой. «Ну, журналистка – это как проститутка практически. Сами знаете, что это за профессия», - заявляет Дмитрий Хоронько. Скорее всего, просто у пары было слишком сильное сходство интересов и из-за этого постоянно происходили конфликты. Что касается второй супруги, то она работала актрисой. «Она мне начала говорить, что все ее друзья – мои друзья, и наоборот», - вспоминает знаменитость. Также обе девушки не хотели заводить детей, что в свою очередь повлияло на расставание.

По словам продюсера, на данный момент он обрел свое счастье в третьем браке. «Мы в 2012 году познакомились на митинге. Стали плотно общаться. Все быстро у нас произошло. Все нормально», - подмечает Хоронько. Стоит отметить, что у пары уже появились на свет двойняшки Марк и Лев. А сфера деятельности у супругов совершенно не похожа, избранница работает в банке.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:00

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