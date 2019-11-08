Владимир Кузьмин воссоединился с супругой Екатериной Трофимовой спустя год после развода

64-летний Владимир Кузьмин был женат три раза. Первой его супругой стала поэтесса Татьяна Артемьева, в браке с которой у певца родились трое детей. Во второй раз артист повел к алтарю американскую модель Келли Керзон, однако этот союз продлился совсем недолго. Третьей же женой стала Екатерина Трофимова, с которой Кузмин прожил вместе 17 лет и официально развелся в прошлом году.После того, как стало известно о расставании музыканта с его третьей супругой, певцу приписывали и новые отношения, и новый брак, однако все эти слухи оказались ложными. В реальности же Владимир Кузьмин и 37-летняя Екатерина Трофимова все это время продолжали общаться и оставались лучшими друзьями. Экс-жена артиста поддерживала контакт с его детьми, а также посещала концерты бывшего мужа. В итоге, спустя год после развода, оба осознали, что решение о разрыве отношений было поспешным, и снова начали жить вместе. Теперь пара собирается повторно посетить ЗАГС и снова узаконить свой союз.Приятной неожиданностью для бывших супругов, проживших в браке 17 лет, стала реакция их поклонников на известие о воссоединении семьи. Узнав о том, что Владимир Кузьмин вернулся к Екатерине Трофимовой, фанаты певца начали поздравлять и его, и его избранницу, рассказывая о сходных историях из своей жизни и желая влюбленным любви, понимания и терпения. Музыкант же поблагодарил всех неравнодушных к его жизненной ситуации отдельной публикацией на своей странице в Instagram, в которой выразил признательность за добрые слова.