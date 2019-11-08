Наргиз после ссоры с Максимом Фадеевым сотрудничает с композитором и автором песни «Войди» Сергеем Кленских
Певица Наргиз после ссоры и прекращения сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым нашла нового композитора, который уже написал для неё песню под названием «Войди». На своей Instagram-странице исполнительница отметила: музыкальная композиция станет частью её нового альбома.
После того как в конце лета Наргиз и Максим Фадеев прекратили совместную работу, длившуюся в течение пяти лет, артистка теперь не имеет права исполнять песни, которые для неё в своё время написал композитор. Из-за этого репертуар певицы существенно поубавился. Тем не менее, звезда с оптимизмом смотрит в будущее и верит в свой дальнейший успех – уже с новой командой, в числе которых есть и Сергей Кленских – молодой талантливый композитор.
В свежем Instagram-посте Наргиз поделилась с поклонниками радужными планами на ближайшее будущее и выразила благодарность всем тем, кто помогает ей заниматься творчеством. Также артистка адресовала своим почитателям низкий поклон и уверила в преданной любви к ним. Аудиофрагмент песни «Войди» исполнительница разместила в своём Instagram-аккаунте, предложив фанатам лично удостовериться: композиция действительно достойна того, чтобы стать новым хитом. Отзывы о новом музыкальном творении со стороны комментаторов оказались исключительно восторженными.
Как ранее говорила Наргиз, годы сотрудничества с Максимом Фадеевым она может сравнить с тюрьмой, ведь наставник, по её словам, всячески ограничивал ее права и не позволял самовыражаться в творческом плане. Продюсер же заявил, что бывшая подопечная предала его, и отныне он намерен более настороженно относиться к тем музыкантам, с которыми он работает.
После того как в конце лета Наргиз и Максим Фадеев прекратили совместную работу, длившуюся в течение пяти лет, артистка теперь не имеет права исполнять песни, которые для неё в своё время написал композитор. Из-за этого репертуар певицы существенно поубавился. Тем не менее, звезда с оптимизмом смотрит в будущее и верит в свой дальнейший успех – уже с новой командой, в числе которых есть и Сергей Кленских – молодой талантливый композитор.
В свежем Instagram-посте Наргиз поделилась с поклонниками радужными планами на ближайшее будущее и выразила благодарность всем тем, кто помогает ей заниматься творчеством. Также артистка адресовала своим почитателям низкий поклон и уверила в преданной любви к ним. Аудиофрагмент песни «Войди» исполнительница разместила в своём Instagram-аккаунте, предложив фанатам лично удостовериться: композиция действительно достойна того, чтобы стать новым хитом. Отзывы о новом музыкальном творении со стороны комментаторов оказались исключительно восторженными.
Как ранее говорила Наргиз, годы сотрудничества с Максимом Фадеевым она может сравнить с тюрьмой, ведь наставник, по её словам, всячески ограничивал ее права и не позволял самовыражаться в творческом плане. Продюсер же заявил, что бывшая подопечная предала его, и отныне он намерен более настороженно относиться к тем музыкантам, с которыми он работает.