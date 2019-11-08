Ради концерта Димы Билана Александру Плющенко пришлось нарушить спортивный режим и лечь спать очень поздно

Александр Плющенко, известный в социальной сети Instagram как Гном Гномыч, показал подписчикам новое видео, на котором он танцует со своей матерью Яной Рудковской на концерте Димы Билана под песню "Про белые розы". Александр Плющенко одет в спортивный костюм и держит в руках красное сердечко на палочке, его мать выбрала для концерта золотое платье в черным узором и туфли на высоком каблуке. В комментарии к посту юный фигурист написал: "Ради такого события мне пришлось нарушить спортивный режим и лечь спать очень поздно".Александр Плющенко поблагодарил своего крестного Диму Билана "за потрясающий концерт". Меньше чем за 30 минут публикацию просмотрели более 4 000 пользователей Сети. Некоторые отметили, что Гном Гномыч хорошо танцует. Также подписчики оставили свои комплименты Яне Рудковской, написав, что золотое платье ей очень подходит.