Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налогов
Известной актрисе Анастасии Заворотнюк Московская Федеральная налоговая служба выставила счет за неуплату налога на имущество. Данные сведения представил Telegram-канал Mash.
Служба собирается взыскать со знаменитости 24 тысячи рублей. Предположительно, под ударом окажется ее имущество в самом центре столицы России. На данный момент сама актриса находится в реабилитационном центре для тяжелобольных пациентов. Заезда находится в учреждении еще с октября месяца, после того как ее выписали из Европейского медицинского центра.
Напомним, что только недавно Анастасия Заворотнюк вышла с критического состояния после тяжелого заболевания. У 48-летней артистки диагностировали рак мозга, и она находилась длительное время на лечении в медицинском учреждении. 15 октября этого года появились сведения, что лечение дает положительные результаты для здоровья известной актрисы.
Служба собирается взыскать со знаменитости 24 тысячи рублей. Предположительно, под ударом окажется ее имущество в самом центре столицы России. На данный момент сама актриса находится в реабилитационном центре для тяжелобольных пациентов. Заезда находится в учреждении еще с октября месяца, после того как ее выписали из Европейского медицинского центра.
Напомним, что только недавно Анастасия Заворотнюк вышла с критического состояния после тяжелого заболевания. У 48-летней артистки диагностировали рак мозга, и она находилась длительное время на лечении в медицинском учреждении. 15 октября этого года появились сведения, что лечение дает положительные результаты для здоровья известной актрисы.