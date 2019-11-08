Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налогов





Служба собирается взыскать со знаменитости 24 тысячи рублей. Предположительно, под ударом окажется ее имущество в самом центре столицы России. На данный момент сама актриса находится в реабилитационном центре для тяжелобольных пациентов. Заезда находится в учреждении еще с октября месяца, после того как ее выписали из Европейского медицинского центра.Напомним, что только недавно Анастасия Заворотнюк вышла с критического состояния после тяжелого заболевания. У 48-летней артистки диагностировали рак мозга, и она находилась длительное время на лечении в медицинском учреждении. 15 октября этого года появились сведения, что лечение дает положительные результаты для здоровья известной актрисы.