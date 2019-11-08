Российские ученые изобрели передовой способ экономии электроэнергии





Специалисты НИЯУ МИФИ в сотрудничестве с коллегами из Казахстана и США сумели разработать принципиально новый способ сокращения потерь электроэнергии при ее передачи по ЛЭП. Они отметили, что со времен изобретения линий электропередач самые большие потери при транспортировке фиксировались в результате произвольных разрядов с большой дугой во влажную погоду. Потери при этом достигают 3 миллиардов долларов в год. Чтобы избежать этой расточительности, специалисты предлагают наносить на провода линий электропередач уникальное покрытие из нанокомпозитных материалов с добавлением углеродных частиц. Как утверждают изобретатели, этот метод позволит добиться сокращения потерь.«В результате первых экспериментов с новым покрытием потери на коронных разрядах удалось сократить на 20-40%», - заявляют авторы этого изобретения.